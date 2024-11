So bleiben die Regale im Laden voll: Effiziente Lagerung bei INTERSPORT

per Mail teilen

Der Sportartikelhändler-Verbund INTERSPORT baut das Zentrallager weiter aus. Mit modernster Technik soll einem weltweiten Problem begegnet und Kunden besser versorgt werden.

Der Heilbronner Sportartikelhändler-Verbund INTERSPORT baut seine Lagerkapazitäten weiter aus. Das Unternehmen reagiert damit auf immer wiederkehrende Lieferkettenprobleme. Werden mehr Produkte zwischengelagert, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dann im Fall von blockierten Handelswegen nicht Monate auf die Ware im Laden warten. Gleichzeitig wächst das vorrätige Sortiment im Lager und soll den Menschen eine größere Auswahl bieten.

Wir erhöhen die Reaktionsfähigkeit und die Flexibilität in der gesamten Logistikabwicklung und können dadurch besser auf Lieferkettenprobleme eingehen.

INTERSPORT setzt auch aufs Online-Geschäft

Das vollautomatisierte Hochregallager in Heilbronn kann bereits jetzt die Bestellungen der INTERSPORT-Mitglieder fast vollautomatisch bearbeiten. Einzelne Roboter fahren in die Regale und holen die jeweiligen Produkte. Über Förderbänder werden die Pakete zum Versenden gebracht. Mit diesem hohen Automatisierungsgrad im Zentrallager will INTERSPORT künftig auch noch besser für die Anforderungen im Online-Handel gerüstet sein, viele Produkte vorhalten und diese schneller zu den Menschen bringen.

Das Hochregallager mit Robotertechnik bei INTERSPORT in Heilbronn. SWR SWR

Modernste Lagertechnik im Hochregallager

Bereits im Jahr 2020 wurde das neue Hochregallager in Heilbronn gebaut. Schon damals wurde das Gebäude größer geplant als zunächst genutzt. Jetzt wird der vorhandene Platz mit zwei weiteren Regalreihen ausgebaut. Momentan wird das Metallregal und die aufwendige Robotertechnik in der Lagerhalle aufgebaut. Im Sommer 2025 soll die Erweiterung einsatzbereit sein.