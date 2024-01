Intersport hat in Deutschland ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich und will weiter wachsen. Die hochkarätigen Sportereignisse in diesem Jahr böten gute Chancen, heißt es.

Der Sportfachhändler-Verbund Intersport aus Heilbronn blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Trotz der vielen Krisen sei der Umsatz in den Filialen um acht Prozent, im Online-Handel sogar um zwanzig Prozent gewachsen. Grund sei der anhaltende Trend zu Sport und Gesundheit, aber auch die umfangreichen Investitionen in die Läden. Auch habe nach der Pandemie der Einzelhandel angezogen. Damit habe Intersport Deutschland im letzten Geschäftsjahr rund 3,5 Milliarden Euro umgesetzt, teilte das Unternehmen bei seiner Jahresbilanz am Donnerstag mit.

Viele sportliche Großereignisse

Für 2024 hofft Intersport auf einen Verkaufsboom durch die Handball- und Fußball-EM in Deutschland, Olympia in Frankreich und die Eishockey-WM in Tschechien. Die vielen hochkarätigen Sportereignisse könnten die Nachfrage laut Intersport deutlich ankurbeln, vor allem wenn es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins Finale schaffen sollte.

Wachstumsziele bis 2030

Der Sportfachhändler will weiter wachsen und bis 2030 rund 100 zusätzliche Filialen hinzu gewinnen. Vorstandsvorsitzender Alexander von Preen will so die "relevanten weißen Flecken auf der Deutschland-Karte ausfüllen." Derzeit bietet der Händlerverbund deutschlandweit in 400 Filialen Sportwaren an. Ziel sei es, die Stellung als Marktführer weiter auszubauen und bis 2030 jährlich um über fünf Prozent zu wachsen.