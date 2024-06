In den Augen der CDU gibt es in der Heilbronner Innenstadt zu viele Dönerläden, Barbershops oder auch Wettbüros. Deshalb wollen sie die Anzahl bestimmter Läden reduzieren.

Die Heilbronner Innenstadt hat ein markantes Bild: Oft reiht sich ein Dönerladen an den nächsten, aber auch viele Barbershops, Wettbüros, 24-Stunden-Automaten und Nagelstudios sind hier zu finden. Das möchte die CDU-Fraktion in Heilbronn jetzt ändern. In ihrem Wahlprogramm für die Kommunalwahl fordern sie eine vielseitigere Innenstadt, um eine "negative Magnetwirkung" zu verhindern. Mit einem sogenannten Gastronomie- und Dienstleistungskonzept will die CDU gegensteuern. Dort soll festgelegt sein, welche Art von Laden wo stationiert sein soll, so Christoph Troßbach (CDU), der den Antrag erstellt hat.

Es geht uns damit nicht um die Nationalität der Ladenbetreiber, im Gegenteil: Es geht uns um die Vielfalt des Angebots.

Antrag an das Rathaus

Die CDU will keine Zeit verlieren. Deshalb wurde schon vor der Kommunalwahl ein Antrag gestellt, damit das Thema geprüft werden kann. "Die Maßnahmen, die wir nun beantragt haben, müssen ohnehin vom neuen Gemeinderat beschlossen werden, von der Verwaltung erarbeitet und dann umgesetzt werden", erklärt Troßbach. Der ganze Prozess dauere einige Zeit, daher die Eile, sagte er.

Ist eine Obergrenze rechtlich möglich?

Die CDU Heilbronn ist überzeugt, dass ein Gastronomie- und Dienstleistungskonzept rechtlich umsetzbar sei. Schließlich gebe es beim Einzelhandel schon entsprechende Konzepte, die in den meisten Kommunen schon gang und gäbe seien, meint Troßbach. Auch in Heilbronn gibt es bereits ein solches Einzelhandelskonzept.

Ein Barbershop direkt neben einem Nagelstudio - dieses Stadtbild will die CDU in Heilbronn zukünftig nicht mehr haben. SWR

Der Stadt Heilbronn liegt eine Expertise eines Beratungsunternehmens vor, die genau diese Einschätzung der CDU stützen soll. In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, nennt die Firma verschiedene Möglichkeiten, wie ein solches Konzept rechtlich umgesetzt werden kann. Allerdings: Ob es rechtlich möglich ist, vorzuschreiben, ob eine bestimmte Art von Restaurant, Imbiss oder Salon in einen bestimmten Verkaufsraum zieht, lässt sich aus der Expertise nicht herauslesen. Außerdem gilt Bestandsschutz für die Läden, die schon in der Innenstadt angesiedelt sind. Ein Gastronomie- und Dienstleistungskonzept würde also lediglich verhindern, dass beispielsweise neue Dönerläden oder Wettbüros hinzukommen.

Ob das neue Konzept kommt, ist noch offen

Die Stadt Heilbronn hält sich zum Vorschlag der CDU erstmal bedeckt. "Die Verwaltung wird sich mit dem Antrag der CDU-Fraktion auseinandersetzen und den Sachverhalt eingehend prüfen", heißt es aus dem Rathaus. Denn die Frage sei sehr komplex und umfasse mehrere Rechtsgebiete.

Es wird sich also zeigen, ob und wie genau die Anzahl bestimmter Läden in der Heilbronner Innenstadt begrenzt werden wird.