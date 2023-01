Heilbronner Apotheken-Urgestein gibt Geschäft ab

Der Heilbronner Apotheker Dieter Harfensteller hat zum Jahreswechsel nach 47 Jahren seine Apotheken an seinen Nachfolger übergeben. Leise will der Apotheker aber nicht werden.

Wirklich aufhören? Das war für Dieter Harfensteller lange keine Option. Auch wenn sein Nachfolger schon über 20 Jahre seine rechte Hand war, die drei Harfensteller Apotheken in Heilbronn, Weinsberg und Erlenbach (Kreis Heilbronn) sind sein Lebenswerk. Vor 47 Jahren hat er mit vollem Risiko als 26-Jähriger den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Die erste Apotheke hat er 1975 im Wollhaus aufgebaut und war damals zum Start des Einkaufszentrums mitten im Geschehen.

Die Apotheke im Wollhaus hat sich als Erfolg erwiesen, das Kaufhaus war in den 80ern ein Kundenmagnet, erinnert sich Harfensteller. Heute sei die Kundenfrequenz vielleicht noch ein Zehntel von damals rund um das Wollhaus.

Von Frankfurt am Main an den Neckar

Geboren wurde Harfensteller 1949 in Frankfurt-Sachsenhausen. Zum Studium ist er in der Stadt geblieben. Seine Assistentenstelle an der Universität hat er dann jedoch Hals über Kopf aufgegeben und die Chance auf eine eigene Apotheke in Heilbronn wahrgenommen. Erst in den 2010er-Jahren hat Harfensteller das Wollhaus verlassen und ist mit seiner Apotheke in die Nachbarschaft gezogen.

"Wollte immer eine gute Apotheke machen. Vielleicht ist das das Geheimnis."

Für Harfensteller hat sich das Risiko ausgezahlt. Und er hatte über Jahrzehnte Spaß an seinem Beruf, neben dem Apothekengeschäft habe er auch immer Freude am geschäftlichen gehabt. Zwischenzeitlich war er Schatzmeister des Landesapothekerverbands und Vorstand für die Region Heilbronn.

Die Apotheke Harfensteller neben dem Heilbronner Wollhaus SWR

Bürokratie hat immer weniger Spaß gemacht

Die vergangenen zehn Jahre haben ihm jedoch nicht mehr so viel Spaß gemacht wie früher. Zwar hat die Digitalisierung auch viele Vorteile, aber Harfensteller kritisiert eine ausufernde Bürokratie.

"Das ist Irrsinn, was wir da teilweise betreiben."

Das Geschäft der Harfensteller Apotheken hat Dirk Homann übernommen und ist jetzt alleiniger Geschäftsführer. Dieter Harfensteller hat ihm sein Geschäft übergeben und auch seinen Namen für die Filialen anvertraut, sagt er. Er wisse, dass die Apotheken bei Homann in guten Händen seien und die Qualität hoch bleibe.