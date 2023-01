Neues Konzept für Heilbronner Wollhaus noch dieses Jahr

Noch in diesem Jahr sollen die Heilbronner Bürger erfahren, was künftig mit dem Wollhaus passiert. Auch eine Übergangslösung ist in Planung.

Für den Heilbronner Wollhaus-Komplex könnte noch in diesem Jahr ein Entwicklungskonzept vorgestellt werden. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) gibt sich zuversichtlich. Die Absprachen gehen gut voran. Im vergangenen Jahr hatte das Oedheimer Wohnbauunternehmen Neufeld die ehemalige Kaufhof-Fläche ersteigert. Zu den konkreten Plänen hält sich die Immobilienfirma seitdem bedeckt. Zwischenlösung und möglicher Baubeginn Der Umbau für eine mögliche Umgestaltung des Gebäudes wird sich voraussichtlich noch bis 2025 hinziehen. In der Zwischenzeit plant das Wohnbauunternehmen Neufeld rund 2.000 Quadratmeter des Komplexes als Lagerfläche zu vermieten. Das geht aus einer aktuellen Annonce hervor. Die maximale Laufzeit beträgt demnach 24 Monate.