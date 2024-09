Bereits am Dienstag in der vergangenen Woche ist es in Heilbronner Wohnung zu einem Streit mit einem Messer gekommen. Der mutmaßliche Täter hat sich womöglich ins Ausland abgesetzt.

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Messerangriff in Heilbronn nach dem mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm ein versuchtes Tötungsdelikt vor. Der Mann hat sich womöglich nach der Tat am vergangenen Dienstag ins Ausland abgesetzt. Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei Männer in einer Wohnung in der Heilbronner Südstraße in Streit. Daraufhin eskalierte die Situation. Einer der beiden zog ein Messer und verletzte den anderen lebensgefährlich. Der 27-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er befindet sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es. Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdeliktes Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls 27 Jahre alt, hat sich möglicherweise ins Ausland abgesetzt. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen sind im Gange, heißt es von der Polizei. Warum es zu dem Streit gekommen ist, ist noch unklar.