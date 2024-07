Nach Messerstecherei zwischen Rockern: Razzien auch in Baden-Württemberg

Vor anderthalb Wochen sind zwei Rockergruppen im fränkischen Marktheidenfeld aneinandergeraten. Dabei kam wohl auch ein Messer zum Einsatz. Die Polizei ermittelt - auch in BW.

Im Raum Marktheidenfeld und im Main-Tauber-Kreis hat die Polizei am Mittwoch Wohnungen von Mitgliedern von Rockergruppen durchsucht. Das teilte die Polizei Unterfranken auf X, ehemals Twitter, mit. So sind in Baden-Württemberg drei Objekte in Großrinderfeld, Königheim und Külsheim betroffen. Hintergrund ist ein Konflikt zweier rivalisierender Gruppen. Bereits am Dienstag hatte es Durchsuchungen gegeben.

Mehrere vorläufige Festnahmen

Am Mittwoch hat die Polizei Wohnungen, Häuser und Clubheime einer Rockergruppe durchsucht. Dabei soll es sich laut Medienberichten um die "Bandidos" handeln. So gab es in Külsheim in einem Clubheim eine Razzia, in Großrinderfeld und Königheim waren es Privatunterkünfte, teilte ein Sprecher der Polizei Unterfranken dem SWR mit. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. Mehrere Menschen in Bayern sind vorläufig festgenommen worden, heißt es von der Polizei. Danach wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Bereits am Dienstag wurden in Räumen von fünf Mitgliedern der rivalisierenden "Outlaws" in Unterfranken Messer, Schlagstöcke und Schlagringe gefunden.

40 Rocker beider Gruppierungen gerieten vor anderthalb Wochen im fränkischen Marktheidenfeld aneinander. Bei der Messerstecherei wurden mindestens fünf von ihnen verletzt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wollen in den kommenden Wochen weiter intensiv ermitteln.