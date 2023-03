Reise nach Paris endet in Untersuchungshaft in Heilbronn

Am Hauptbahnhof in Kaiserslautern hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Dieb, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Heilbronn vorlag, festgesetzt.

Die Reise eines 37-jährigen Mannes nach Paris endete am Samstagabend in Untersuchungshaft in Heilbronn. Am Bahnhof in Kaiserslautern hatte er selbst die Beamten der Bundespolizei angesprochen und dadurch seine Verhaftung ausgelöst. Gegen ihn liege ein Untersuchungshaftbefehl wegen mutmaßlichen Diebstahls vor, teilte die Polizei mit.

Gespräch mit Bundespolizei führt zur genauen Personenkontrolle

Schon lange sei er nicht mehr in Kaiserslautern gewesen, hatte der 37 Jahre alte Mann laut einer Mitteilung den Polizeibeamten berichtet. Schließlich sei er erst im Dezember aus der Haft in Basel entlassen worden und jetzt auf dem Weg nach Paris. Die Bundespolizisten wurden hellhörig und führte eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Heilbronn wegen Diebstahls vorlag. Am Sonntag wurde der 37-Jährige einem zuständigen Richter in Heilbronn vorgeführt und anschließend in die örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert.