Habeck zum Baustart des SuedLink-Konverters in Leingarten erwartet

Am Umspannwerk in Leingarten beginnen die Bauarbeiten für einen wichtigen Knotenpunkt im Rahmen der Energiewende. Der Konverter soll 2026 in Betrieb gehen und hat zwei Aufgaben.

Die SuedLink-Trasse gilt als eines der Kernprojekte für die Energiewende. Sie soll ab 2028 Strom aus dem Norden von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg und Bayern bringen. Dazu werden Erdkabel verlegt, die den Gleichstrom nach Süden transportieren - das letzte Stück durch Stollen der Südwestdeutschen Salzwerke. Am Konverter im Leingartener Teilort Großgartach (Kreis Heilbronn) soll der Gleichstrom dann in Wechselstrom gewandelt und eingespeist werden. Am Donnerstag starten die Bauarbeiten. Dazu wird unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet.

Investitionskosten liegen im dreistelligen Millionenbereich

Schon ab 2026 soll der Konverter genutzt werden, um sogenannte Blindleistung aus dem Netz aufnehmen oder abgeben zu können. Das sei wichtig, damit die Leitungen konstant unter Spannung stehen, heißt es. Die Investitionskosten beliefen sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, genauer könne man dies momentan noch nicht beziffern, so TransNet BW.

Am Umspannwerk in Leingarten wurde zuvor unter anderem der Strom aus dem Kernkraftwerk Neckarwestheim verteilt, in Zukunft soll es vorwiegend Strom aus regenerativen Energien sein.

Beim Baustart des SuedLink-Konverters in Leingarten dabei: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Robert Habeck wird erwartet

Zum offiziellen Auftakt der Bauarbeiten wird unter anderem Wirtschaftsminister Habeck erwartet. Außer ihm ist unter anderem noch die Landesministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Thekla Walker (Grüne), zu Gast.

Mit der ebenfalls nahe Heilbronn beheimateten Firma Hyimpulse und Rocket Factory bei Augsburg besucht Habeck danach zwei Raumfahrtunternehmen. Für den letzten Tag seiner Ländertour plant der Minister am Freitag eine Stippvisite bei Isar Aerospace in Ottobrunn. Alle drei Firmen entwickeln nach Angaben des Wirtschaftsministeriums neue Trägerraketen, mit denen in Zukunft Satelliten in den Weltraum gebracht werden sollen.