Nasses Laub, tiefstehende Sonne - vor allem in der dunklen Jahreszeit ereignen sich viele Unfälle. Die Polizei gibt deshalb Tipps, wie man sicher im Herbst unterwegs sein kann.

Die Sicht ist schlecht, die Straße rutschig - gerade im Herbst ist im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten. "Auch wenn die Motorrad-Saison längst rum ist, passieren genau dann auch immer wieder schwere Unfälle", sagt Pressesprecher Marcel Dominke vom Heilbronner Polizeipräsidium. Denn insbesondere Zweiradfahrerinnen und -fahrer seien gefährdet. Auf nassem Laub gebe es oftmals kein Halten mehr und oft werde man von anderen Verkehrsteilnehmenden im Dunklen übersehen.

Für weniger Unfälle im Herbst: Sicherheitskleidung

Marcel Dominke rät deshalb zu einer angepasster Fahrweise, aber auch zu dem passenden Outfit: Wichtig sei Sicherheitskleidung und die soll vor allem eines sein: auffallend und reflektierend. Nur so könne man gut im Straßenverkehr wahrgenommen werden, sagt er im SWR-Interview.

Doch auch Autofahrerinnen und Autofahrer müssen aufpassen. Gerade nach der Umstellung auf die Winterzeit werde es viel schneller dunkler, so der Polizeisprecher. Eine aufmerksame Fahrweise sei da umso wichtiger. "Lieber zweimal hinschauen", lautet seine Devise.

Autofahrern würde ich ans Herz legen, in der jetzigen Jahreszeit, wenn die Dunkelheit früher einsetzt, besonders auf Zweiradfahrer zu achten.

Unfälle im Herbst: Vor allem in den Kurven kann eine nasse Fahrbahn Zweiradfahrerinnen und -fahrern zum Verhängnis werden. Die Polizei rät zu angepasster Geschwindigkeit. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Marijan Murat

Unfälle im Herbst - Polizei rät: Ist es nass, dann Fuß vom Gas

Generell gelte aber: Ist es nass, dann Fuß vom Gas und "besonders vorausschauend fahren", so Dominke. Denn gerade bei Nässe oder Glätte bergen harmlose Fahrbahnmarkierungen oder auch Schachtdeckel ein erhöhtes Unfallrisiko. Auch der ADAC warnt immer wieder vor überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, Nebel oder tiefstehender Sonne.

ADAC: Freie Sicht im Herbst Autofahrer sollen - soweit möglich - für freie Sicht sorgen, heißt es auf der Internetseite des ADAC Deutschland: "Laub, Schmutz und verschmierte Scheiben – kein Wunder, dass Sie nichts sehen!" Dreckige Scheiben und ohne Licht fahren seien ebenfalls ein Risiko. Auch "wildes Treiben auf der Straße" kann gefährlich sein, wenn Wildtiere unerwartet Fahrbahnen kreuzen, heißt es. Heftige Bremsmanöver seien zu vermeiden, "gerade wegen der Rutschgefahr auf nassen Fahrbahnen". Daher "lieber mal einen Gang zurückschalten", heißt es beim ADAC, denn auf all das müssten Autofahrer im Herbst vorbereitet sein.

Zum Thema tiefstehende Sonne hat der Automobilclub übrigens auf seiner Facebook-Seite einige Tipps zusammengestellt. Sie sollen helfen, in solch einer Situation richtig zu reagieren:

Wusstet ihr das? Was habt ihr erlebt? 👀

▶️ Autofahren bei tief stehender Sonne ist gefährlicher als Fahren bei Nebel und...Posted by ADAC on Wednesday, October 9, 2024

Motorrad-Saison zu Ende: Unfall-Bilanz ähnlich zum Vorjahr

Zum Ende der Motorrad-Saison hat die Polizei auch die Unfallzahlen für die Region Heilbronn-Franken veröffentlicht. So verzeichnet das Polizeipräsidium Heilbronn zwischen März und September insgesamt über 300 Motorradunfälle in den Kreisen Heilbronn, Hohenlohe und Main-Tauber; neun Menschen starben bei den Unfällen, 81 wurden schwer verletzt. Das seien fast genau so viele wie im Jahr zuvor, so die Polizei.