Ehestreit mit Messer: Frau wegen versuchten Totschlags in Haft

Eine 52 Jahre alte Frau aus Schwaigern soll ihren Mann am Sonntag mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Jetzt sitzt sie wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, geschah die Tat in Schwaigern (Kreis Heilbronn) am frühen Sonntagmorgen. Gegen 2:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann bei einem Streit verletzt worden sei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 46-Jährigen mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen am Hals. Er wurde sofort in eine Klinik gebracht und notoperiert.

Tatverdächtige verletzte sich wohl selbst

Auch die tatverdächtige 52-jährige Ehefrau war verletzt. Hier vermuten die Beamten allerdings, dass sie sich die Verletzungen selbst zugefügt hat. Die Frau wurde an Ort und Stelle festgenommen, noch am selben Tag wurde Haftbefehl erlassen. Im Anschluss kam sie in ein Justizvollzugskrankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.