Viele Besucher, gute Geschäfte: Erfolgreicher Start für Königshöfer Messe

In Lauda-Königshofen ist die Königshöfer Messe vielversprechend gestartet: Besonders am Sonntag waren die Schausteller- und Marktstraßen voll und die Händler zufrieden.

Nach den ersten drei Messetagen ist das Resümee ein durchweg positives, sagte Marktmeister Jan Raddatz dem SWR. Die Königshöfer Messe in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist demnach erfolgreich gestartet: volle Straßen, eine volle Halle, gute Umsätze und trockenes Wetter. "Der große Zulauf von den Besuchern gibt uns quasi frischen Rückenwind für die kommende Woche jetzt", sagte Raddatz.

Proppenvolle Marktstraßen auf der Königshöfer Messe

Am Sonntagnachmittag war es proppenvoll in den Marktstraßen, auch an den Verkaufsständen und Fahrgeschäften drängten sich die Besucherinnen und Besucher. Händler, Schausteller aber auch Gewerbetreibende seien mit dem ersten Messewochenende sehr zufrieden, so der Marktmeister weiter. Schon am Freitagabend zu Fassanstich und Feuerwerk seien die Besucherinnen und Besucher geströmt und der Messelauf am Samstag zählte mehr als 1.100 Teilnehmende. Bis kommenden Sonntag werden mehr als 200.000 Besucher zur Königshöfer Messe erwartet. Montag und Mittwoch sind messefreie Tage.