Doppelter Fassanstich: Königshöfer Messe und Fränkisches Volksfest starten

In Crailsheim und Lauda-Königshofen wird wieder gefeiert. Zwei Großveranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken bieten Krämermärkte, Fahrgeschäfte und Ausstellungen.

Mit der Königshöfer Messe (Main-Tauber-Kreis) und dem Fränkischen Volksfest (Kreis Schwäbisch Hall) beginnen am Freitag zwei bedeutende Großveranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken. Beide Volksfeste sind die jeweils größten ihres Landkreises.

Königshöfer Messe: Das Wichtigste auf einen Blick

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) beginnt am Freitag das größte tauberfränkische Volksfest, die Königshöfer Messe. Der Veranstalter erwartet mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher. Neben der Leistungsschau AGIMA und Bierzelt-Atmosphäre gibt es den Rummel und Krämermarkt, mit Beschickern, die seit Jahrzehnten die Atmosphären in Königshofen zu schätzen wissen.

Die Feststimmung in der Tauber-Franken-Halle beginnt spätestens mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag um 18:30 Uhr. An jedem Festtag gibt es Volks- und Blasmusik. Wenige Stunden nach dem Fassanstich steht bereits das nächste Highlight an: Das große Feuerwerk. Zahlreiche Fahrgeschäfte und rund 150 Beschicker beteiligen sich an dem Fest und empfangen an acht Tagen die Besucher. Die Messe ist bis zum 24. September täglich außer Montag und Mittwoch ab 11 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag ab 15 Uhr. Das diesjährige Programm gestalten wieder viele Vereine mit. Beispielsweise veranstaltet der ETSV 04 Lauda am Samstag, den 16. September, den Messelauf.

Wenn wir unsere Wägen abstellen kommen die Nachbarn schon raus. Gestern habe ich das erste Gemüse aus dem Garten geschenkt gekriegt, heute ein Stück Kuchen. Also, Königshofen ist einfach herzlich.

Crailsheim feiert auf dem Volksfest

Im Kreis Schwäbisch Hall beginnt am Freitagnachmittag das Fränkische Volksfest. Laut Stadtsprecher werden dort bis zu 30.000 Besucher zeitgleich auf dem Festplatz erwartet. Zum Volksfest sind wieder zahlreiche Schausteller, Krämer und Aussteller zur Gewerbeschau angereist. Auf dem Festplatz beginnt um 14 Uhr der Vergnügungspark. Im großen Engel Zelt wird das Volksfest um 18 Uhr mit dem traditionellen Bierfassanstich durch Oberbürgermeister Christoph Grimmer eröffnet. Highlights am Wochenende sind der Festzug der Landwirtschaft am Samstag um 10:30 Uhr, am Sonntag das historische Drais-Laufrad-Rennen entlang der Festzugstraßen und am Abend das Höhen-Brillant-Feuerwerk um 20:30 Uhr. Das Fränkische Volksfest endet am Montag um Mitternacht.

Verbessertes Sicherheitskonzept

In Crailsheim wurde in diesem Jahr das Sicherheitskonzept überarbeitet. Bei den Umzügen müssen jetzt zwischen den Zugfahrzeugen und Hängern jeweils zwei sogenannte Wagenengel in schwarz-gelber Warnweste mitlaufen. Zudem gibt es jetzt Unterfahrschutz, damit niemand unter die Räder kommt. Die Fußgängerzone und die Zugänge zum Crailsheimer Volksfestplatz werden mit Betonsperren gesichert, zusätzlich riegeln LKW die Seitenstraßen entlang des Festzuges ab. Auf dem Festplatz in Crailsheim sind neben der Polizei zu besucherstarken Zeiten bis zu 120 Sicherheitskräfte im Dienst, die erstmals auch Taschenkontrollen durchführen dürfen.