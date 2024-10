Geldautomatensprengung in Offenau: Einer der Beschuldigten wieder auf freiem Fuß

per Mail teilen

Einer der fünf Männer, die in Offenau einen Geldautomaten gesprengt haben sollen, ist wieder frei. Es bestehe kein dringender Tatverdacht, so die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Das Düsseldorfer Amtsgericht hat den Haftbefehl gegen einen der fünf Männer, die in Deutschland mehrere Geldautomaten gesprengt haben sollen, aufgehoben. Die Beschuldigten sollen unter anderem in Offenau (Kreis Heilbronn) für die Sprengung eines Geldautomaten verantwortlich sein. Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf jetzt mitteilte, konnte einem von ihnen kein dringender Tatverdacht nachgewiesen werden. Die Niederlande, wo die Männer festgenommen wurden, hatte die fünf Beschuldigten zuvor nach Deutschland ausgeliefert.

Vier der mutmaßlichen Geldautomatensprenger weiter in U-Haft

Vier der fünf Beschuldigten sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf weiter in Untersuchungshaft - in Haftanstalten in Aachen und Köln. Die Männer sollen insgesamt mehr als 20 Geldautomaten gesprengt haben.

Sie waren im Juni in den Niederlanden gefasst worden, noch am selben Tag, nachdem sie den Automaten in der Offenauer Markthalle gesprengt haben sollen. Die Männer sind zwischen 30 und 39 Jahre alt. Einer von ihnen war bereits wegen Automatensprengungen inhaftiert.