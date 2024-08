Eine Umfahrung und die Baustelle an der zerstörten Markthalle sorgen bei Einzelhändlern in Offenau für Unmut und Sorge: Ihnen bleibt die Kundschaft fern.

Baustellen mit Folgen: Nicht nur der Bau eines neuen Kreisverkehrs an der B27 zermürbt die Menschen in Offenau (Kreis Heilbronn), sondern auch die Baustelle an der Markthalle sorgt für Frust - vor allem bei den Einzelhändlern. Denn seit der Geldautomatensprengung in der Markthalle im Juni verkaufen die Händler ihre Waren an provisorischen Ständen vor der Halle. Schon der Weg dorthin entpuppt sich "dank" der Umfahrung als kleines Abenteuer.

Parkplatz-Verkauf spült kein Geld in die Kassen

Und erreichen die Kundinnen und Kunden tatsächlich den Parkplatz vor der Markthallen-Baustelle, dann können sie nur hoffen, dass die Marktstände auch geöffnet sind. Denn wegen der Hitze der vergangenen Wochen mussten viele Stände schon mittags schließen. Bei über 30 Grad könne man schlecht draußen Fleisch verkaufen, berichtet der Geschäftsführer der Metzgerei Häfele Tobias Lebküchner. Für sie lohne sich das Geschäft kaum noch, die Umsatzeinbußen seien enorm.

Dennoch wollen die Händler durchhalten - um für die Kundinnen und Kunden da zu sein und um Kurzarbeit zu vermeiden. Anfang September soll der Kreisverkehr fertig sein. Und am 16. September soll dann auch die Markthalle wieder öffnen.