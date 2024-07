Mutmaßliche Geldautomatensprenger von Offenau wieder auf freiem Fuß

Ein niederländischer Richter hat die fünf Tatverdächtigen unter Auflagen vorerst aus der Haft entlassen. Sie sollen einen Geldautomaten in Offenau (Kreis Heilbronn) gesprengt haben.

Die fünf mutmaßlichen Geldautomatensprenger, die für die Sprengung eines Geldautomaten unter anderem in Offenau (Kreis Heilbronn) Mitte Juni verantwortlich sein sollen, sind vorerst wieder auf freiem Fuß. Sie wurden noch am selben Tag nach der Sprengung in der Offenauer Markthalle in den Niederlanden festgenommen. Ein niederländischer Richter habe die Haftbefehle unter Auflagen jedoch mittlerweile außer Vollzug gesetzt, bestätigte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die "Rheinische Post" berichtete zuerst darüber.

Haftbefehle könnten wieder in Kraft gesetzt werden

Sollte ein Auslieferungsersuch der deutschen Justiz durchgehen, könnten die Haftbefehle wieder in Kraft treten. Die fünf mutmaßlichen Täter sollen 21 Geldautomaten in ganz Deutschland gesprengt und dabei Beute in Millionenhöhe gemacht haben. Den Verdächtigen im Alter zwischen 30 und 39 Jahren drohen bis zu 15 Jahre Haft.