Kriminalitätsstatistik: Deutlich mehr Straftaten in Heilbronn

In der Stadt Heilbronn gibt es deutlich mehr Straftaten. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik hervor, die das Polizeipräsidium Heilbronn jetzt veröffentlicht hat.

Lange galt Heilbronn als die sicherste Stadt in Baden-Württemberg. Nun rutscht der Stadtkreis auf Platz zwei hinter Pforzheim. Die Fallzahlen seien in allen Deliktsbereichen gestiegen, auch die Anzahl der Gesamtstraftaten - im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um fast 27 Prozent.

Heilbronn im BW-Sicherheitsranking weit oben

Und damit liegt Heilbronn weit über dem Landestrend, denn da sind die Straftaten nur um rund 8 Prozent gestiegen, wie aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik hervorgeht.

Demnach gab es vor allem mehr Körperverletzungen sowie mehr Diebstähle, Betrugsfälle und auch mehr Drogendelikte. Dennoch hat die Polizei auch Erfreuliches mitzuteilen: So wurden im Stadtkreis Heilbronn überdurchschnittlich viele Fälle aufgeklärt - und zwar rund 69 Prozent aller Delikte. Das ist auch der Grund, warum Heilbronn im BW-Sicherheitsranking immer noch ganz weit oben zu finden ist.

Bald Messerverbotszonen in Heilbronn?

Die Stadt Heilbronn will auf steigende Kriminalität in der Stadt reagieren. Denn laut Polizei stieg beispielsweise auch die Zahl der Messerangriffe in der Innenstadt stark an - um 25 Fälle auf jetzt 88. Das entspricht einer Steigerung innerhalb eines Jahres von fast 40 Prozent. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 15 Menschen mit einem Messer schwer verletzt, getötet wurde niemand.

Häufen sich die Vorkommnisse an einem Ort in der Stadt, so können Städte sogenannte Waffenverbotszonen erlassen. In seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag will der Heilbronner Gemeinderat deshalb genau darüber beraten.