Heilbronner Polizei schnappt bundesweit agierende Metalldiebe

Drei Mal sind zuletzt auf einer Baustelle auf dem Heilbronner BUGA-Gelände mehrere hundert Meter Stromkabel gestohlen worden. Die Polizei hat nun eine Diebesbande festgenommen.

Das Polizeipräsidium Heilbronn hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn und dem Polizeipräsidium Duisburg eine Bande geschnappt, die im großen Stil Starkstromkabel auf Baustellen gestohlen haben soll. Abgesehen hatten es die mutmaßlichen Diebe auf das Buntmetall in den Kabeln. Festgenommen wurden nun sieben Männer aus dem Raum Duisburg und Essen (jeweils Nordrhein-Westfalen), die zwischen 20 und 35 Jahre alt sind. Sie sitzen inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Bande soll hinter 15 Diebstählen stecken

Die Bande steht laut der Polizei im Verdacht, in Baden-Württemberg sowie in Hessen und Bayern in mindestens 15 Fällen Kupfer in Form von Starkstromkabeln von Baustellen entwendet zu haben. In Baden-Württemberg gab es nach Polizeiangaben jeweils zwei Fälle in den Regionen Stuttgart und Böblingen, drei Fälle im Raum Pforzheim sowie vier Diebstähle in Heilbronn. Drei davon auf einer Großbaustelle auf dem BUGA-Gelände. Ein weiterer Diebstahl soll im Industriegebiet Böllinger Höfe gewesen sein.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Laut den Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen die Starkstromkabel auf Baustellen jeweils in ein bis zwei Meter große Stücke zerteilt, die Isolierung entfernt und das Buntmetall zum Abtransport dann in ein Fahrzeug verladen haben. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Festgenommen wurden die Männer nach einer weiteren Tat im Raum Essen.