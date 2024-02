Seit November ist es auch in Baden-Württemberg zu zahlreichen Diebstählen von Metallen gekommen. Jetzt meldet die Polizei die Festnahme einer vierköpfigen Bande.

Nach bundesweiten Metall- und Werkzeugdiebstählen im Millionenwert sind vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Dienstag mitteilten, gehören die Männer zu einer mutmaßlich bundesweit agierenden Bande aus Nordrhein-Westfalen und sind zwischen 22 und 38 Jahre alt. Auf ihr Konto gehen auch Diebstähle in Baden-Württemberg und Bayern.

Bande soll hinter 21 Diebstählen stecken

Seit vergangenem November haben die Diebe demnach bei Metall verarbeitenden Firmen in Tuttlingen und Geisingen (Kreis Tuttlingen) eingebrochen und Buntmetall und Werkzeug im Wert von mehr als einer Million Euro gestohlen. Nach länderübergreifender Zusammenarbeit der Kriminalpolizeien und Durchsuchungen seien nun vier Tatverdächtige festgenommen worden, so die Staatsanwaltschaft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Bande auch hinter dem Firmeneinbruch in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) Anfang Januar stecken. Dort soll sie rund acht Tonnen Messing gestohlen haben, der Schaden lag bei rund 90.000 Euro. Die Bande soll zudem Diebstähle in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) und in Sinzig in Rheinland-Pfalz verübt haben. Außerdem soll sie in Bayern, Thüringen und Sachsen aktiv gewesen sein. Bei den insgesamt 21 Diebstählen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro.

LKA: Jährlich Schäden in Millionenhöhe

Jedes Jahr sorgen Metalldiebstähle in Baden-Württemberg für einen Schaden in Millionenhöhe. So waren es etwa im Jahr 2022 knapp 900 Fälle, die einen Schaden von über 3,5 Millionen Euro verursachten, heißt es vom Landeskriminalamt (LKA) auf SWR-Anfrage. Im vergangenen Jahr habe es zwar weniger Fälle gegeben, der Schaden habe sich aber deutlich erhöht.

Erst kürzlich sorgte ein kurioser Fall in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) für Aufsehen. Dort hatten Unbekannte die städtische Aussegnungshalle schwer beschädigt, vermutlich um das Kupferdach zu stehlen. Den Tätern gelang es aber nicht, das Dach auch abzutransportieren. Der Schaden lag dennoch bei 100.000 Euro.