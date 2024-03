per Mail teilen

Der Autobauer Audi streicht eine Schicht am Heilbronner Standort Böllinger Höfe. Teile der Belegschaft sollen anderweitig eingesetzt werden. Sie wurden am Donnerstag informiert.

Am Audi-Standort Böllinger Höfe in Heilbronn soll eine Schicht wegfallen, das berichtete zunächst die "Heilbronner Stimme". Inzwischen hat eine Audi-Sprecherin dies dem SWR bestätigt. Demnach ist die Belegschaft am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung über die Schichtstreichung informiert worden.

Schwache Auslastung des Standorts

Grund soll eine schwache Auslastung des Standorts sein. In den Böllinger Höfen läuft die Produktion des Sportwagens R8 Ende März aus und auch die Nachfrage nach dem vollelektrischen E-Tron GT, der ebenfalls dort produziert wird, habe in den vergangenen Monaten stark nachgelassen.

Teile der Belegschaft sollen ins Werk nach Neckarsulm

Einige Mitarbeitende von den Böllinger Höfen werden nach Auslauf des R8 im Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eingesetzt. Dort werden für den Anlauf des A5 und A7 weitere Kapazitäten benötigt, sagte ein Audi-Sprecher.