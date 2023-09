Nach monatelangem Warten ist im VW-Konzern die Entscheidung gefallen, welche E-Modelle künftig im Neckarsulmer Audi-Werk gebaut werden. Dort ist die Freude groß.

Große Erleichterung beim Audi-Betriebsrat. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) werden ab 2027 gleich zwei elektrisch betriebene Nachfolger des Luxusmodells A8 gebaut. Mit den beiden Autos, die noch den Arbeitstitel "Landjet" und "Landyacht" tragen, sei die Neckarsulmer Werkbelegung ab 2027 fürs Erste gesichert, so der Betriebsratsvorsitzende Rainer Schirmer.

Verhandlungen über Monate

Lange habe man gekämpft, jetzt sei es geschafft. Die Entscheidung sende ein wichtiges Signal an die über 15.500 Mitarbeiter, auch in Neckarsulm würden volumenstarke E-Modelle gebaut, so Schirmer. Die Entscheidung über die künftigen Modelle hatte sich über Monate hingezogen. Hinzu kam ein Führungswechsel an der Audi-Spitze, von Markus Duesmann zu Gernot Döllner.

Die Audi-Beschäftigen werden per Handzettel an den Werkstoren und per Mail über die Entscheidung informiert. Die beiden künftig in Neckarsulm gebauten A8-Nachfolger sollen die neuen elektrischen Flaggschiffe von Audi werden. Ab 2026 wird Audi nur noch rein elektrisch angetriebene Modelle auf den Markt bringen.