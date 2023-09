Nach der IT-Störung bei Volkswagen wird die Produktion nun wieder hochgefahren. Auch bei Audi in Neckarsulm und bei Porsche in Stuttgart laufen die Bänder schrittweise wieder an.

Die IT-Panne beim Volkswagen-Konzern ist nach eigenen Angaben behoben. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Donnerstagmorgen. Von der IT-Störung war auch Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sowie in den Böllinger Höfen in Heilbronn betroffen, außerdem zeitweise auch Porsche in Stuttgart. Die betroffenen Anwendungen werden aktuell Schritt für Schritt wieder hochgefahren, so eine Audi-Sprecherin auf SWR-Anfrage. Einzelne Systeme könnten allerdings noch in einer Übergangsphase beeinträchtigt sein.

Bänder bei Audi in Neckarsulm standen still

Der Audi Krisenstab hoffte darauf, dass die Produktion im Laufe der Frühschicht ab 6 Uhr am Donnerstag wieder anläuft. Dies scheint nun geklappt zu haben. "Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil", so der Sprecher weiter.

Seit Mittwochmittag stand die Produktion still. Die Audi-Mitarbeiter mussten allerdings trotzdem zur Schicht erscheinen, "um jederzeit handlungsfähig zu sein". Für sie seien kurzfristig Qualifizierungsmaßnahmen angesetzt worden, wie es heißt.

Bislang keine Hinweise auf Hackerangriff

Noch nicht bekannt ist, was zu der Störung geführt hat. Ein Angriff von außen ist laut VW-Konzern weiter unwahrscheinlich. Im Konzern geht man nicht von einem Hackerangriff aus. So ist online bei Audi zu lesen: "Nach aktuellem Stand der Analysen ist ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich."