Überraschender Führungswechsel bei Audi Sport

Der bisherige Geschäftsführer von Audi Sport legt auf eigenen Wunsch sein Amt nieder. Erhalten bleibt aus der damit ehemaligen Doppelspitze Rolf Michl.

An der Spitze der Neckarsulmer Audi Sport GmbH (Kreis Heilbronn), die etwa in Heilbronn den R8 und den Audi e-Tron GT baut, gibt es einen überraschenden Führungswechsel. Der bisherige Geschäftsführer Sebastian Grams hat auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt.

Sebastian Grams war seit März 2021 Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Audi Communications Motorsport / Ducati

Der gebürtige Heilbronner will sich außerhalb des VW-Konzerns beruflich neu orientieren, teilte Audi mit. Über die Hintergründe ist nichts bekannt. An der Spitze steht jetzt allein Rolf Michl und wird kommissarisch die alleinige Geschäftsführung übernehmen. Zuvor hatten beide das Unternehmen als Doppelspitze geführt.

Rolf Michl bleibt Audi Sport als Geschäftsführer erhalten. Seit September 2022 ist er in dieser Position. Communications Audi Sport customer racing / Bildagentur Kräling

Nachfolger für R8 noch unklar

Die gut 1.500 Mitarbeiter der Audi Sport GmbH blicken mit Spannung in die Zukunft. 2024 läuft die Produktion des Sportwagens R8 in den Böllinger Höfen in Heilbronn aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, aktuell ist das Modell noch stark nachgefragt. Gebaut wird in Heilbronn auch der rein elektrisch angetriebene Audi e-tron GT. Das Modell soll die nächsten Jahre weiter hier produziert werden.