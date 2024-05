per Mail teilen

Als er vom Parkplatz fahren wollte, übersah ein Mann in Heilbronn ein Kleinkind. Die Polizei stellte fest: Der 32-Jährige hatte offensichtlich illegale Betäubungsmittel genommen.

Ein zweieinhalb Jahre alter Junge wurde am Pfingstsonntag in Heilbronn von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Das Kleinkind war mit einem Laufrad auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Charlottenstraße unterwegs, beaufsichtigt von seinem Vater. Ebenfalls auf dem Parkplatz war ein 32-jähriger Autofahrer. Als dieser wegfahren wollte, übersah er das Kind.

Der kleine Junge erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizei stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer offensichtlich unter der Einwirkung von illegalen Betäubungsmitteln stand. Ein Sachverständiger soll jetzt den genauen Hergang des Unfalls klären.