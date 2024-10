Im August soll ein Mann eine 90-Jährige im Deutschordensmünster verletzt und bestohlen haben. Der Frau geht es wieder gut, für die Kirche ist der Vorfall noch nicht abgehakt.

Am 1. August ist in einem Nebenraum des Heilbronner Deutschordensmünsters St. Peter und Paul eine 90 Jahre alte Frau ausgeraubt und getreten worden. Der mutmaßliche 40-jährige Täter konnte zwar mit der Handtasche fliehen, wurde kurz danach aber von der Polizei am Kiliansplatz festgenommen. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Inzwischen geht es ihr aber wieder gut und sie ist auch schon wieder in der Kirche gewesen, berichtet Pfarramtssekretär Lugi-Maria Rapisarda dem SWR. Für die Kirche ist der Vorfall aber noch nicht komplett abgehakt, über eine mögliche Videoüberwachung wird noch beraten.

Kirche soll kein überwachtes Gebäude werden

Vor allem nach den Sommerferien habe sich die Kirche intensiv darüber Gedanken gemacht, was man ändern und verbessern kann, berichtet Rapisarda. Beim Thema Videoüberwachung gibt es aber zum einen Bedenken wegen den Datenschutzregelungen und zum anderen soll das Deutschordensmünster St. Peter und Paul kein überwachtes Gebäude werden, sondern ein Ort bleiben, an dem sich die Menschen ungestört fühlen können. Der Überfall im August war bislang nach Angaben des Pfarramtssekretärs auch ein einmaliger Vorfall.

Viele Anrufe nach dem Vorfall

Der mutmaßliche Täter ist Mesner Stanislaus Rajaratnam im Deutschordensmünster im August sofort aufgefallen, als dieser die Kirche betrat. Unter anderem war er laut und spielte am Handy herum. Als der Mesner eingreifen wollte, schrie der 40-Jährige ihn an, berichtet er dem SWR. Danach zog er sich in die Sakristei zurück. Als er dann Tritte hörte, verständigte der Mesner den Notruf. Laut Polizei forderte der mutmaßliche Täter Geld von der 90-Jährigen. Als sie versuchte, mit ihrem Rollator zu flüchten, soll der Mann sie zu Boden gestoßen und auf sie eingetreten haben.

Nun werde darüber nachgedacht, den Mesner an einem Kurs teilnehmen zu lassen, bei dem es unter anderem darum geht, wie Konfrontationen gelöst werden können. Die Kirche bekam nach dem Vorfall viele Anfragen und Anrufe. "Der Tag lief nicht spurlos an uns vorbei", sagte Pfarramtssekretär Lugi-Maria Rapisarda. Für die Frau wurde bei den Gottesdiensten immer wieder gebetet. Sie wurde auch im Krankenhaus besucht.

In diesem Nebenraum des Deutschordensmünsters wurde die 90-Jährige attackiert und getreten. SWR

Beschuldigter ist inzwischen in einer Psychiatrie

Nach dem Angriff kam der 40-Jährige zunächst in Untersuchungshaft. Inzwischen wurde er aber nach einer richterlichen Anordnung vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Heilbronn dem SWR. Nach einem Gutachten könnte der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein.