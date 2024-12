Wenig Schnee hat es zuletzt im Allgäu, in Vorarlberg und in der Ostschweiz gegeben. Wo es im Moment trotzdem möglich ist, Ski zu fahren.

Das Wochenende steht kurz bevor und der ein oder andere möchte gerne Ski oder Snowboard fahren. Doch das ist derzeit schwierig. Während in Skiorten wie Oberstdorf im bayrischen Allgäu einige Skilifte geöffnet sind, reicht in anderen Regionen der Schnee zum Skifahren nicht aus - vor allem im württembergischen Allgäu.

In Isny sind Skilifte noch geschlossen

Die Skilifte im Skigebiet Isny/Felderhalde sind aktuell geschlossen. Zuletzt hat es Ende November geschneit und die Piste ist grün . Auch viele Skigebiete in Vorarlberg sind noch geschlossen, weil gar kein oder nur sehr wenig Schnee liegt, etwa in Bödele/Schwarzenberg . In einigen Skigebieten im Montafon wie Gargellen, Golm und Silvretta haben zumindest einzelne Skilifte geöffnet, auch am Arlberg sowie im Kleinwalsertal gibt es genug Schnee zum Skifahren.

In der Ostschweiz sind ebenfalls noch viele Pisten geschlossen, weil nur wenig Schnee liegt. Geöffnet sind unter anderem die Skigebiete Flumserberg und Pizol-Bad Ragaz-Wangs im Kanton St. Gallen. Im Toggenburg sollen die Skigebiete Wildhaus und Chäserugg-Unterwasser/Alt St. Johann und weitere am Wochenende starten. Doch nicht alle haben genug Schnee. Die Wettervorhersage verspricht in Vorarlberg und der Ostschweiz erst für das Wochenende Neuschnee und davon auch nur wenig.

Vorarlberg sperrt Straßen für anreisende Wintersportler

Wintersportler, die in den nächsten Wochen am Arlberg und im Klostertal Skifahren wollen, müssen sich auf gesperrte Abfahrten und Ortsdurchfahrten einstellen. Das Land Vorarlberg will die Urlauber auf der Autobahn und der Arlberg-Schnellstraße halten.

An sieben Samstagen Ende Dezember sowie im Februar und März werden mehrere Auf- und Abfahrten der Arlberg-Schnellstraße S16 gesperrt, teilte die Vorarlberger Landesregierung mit. Dadurch solle der Reiseverkehr flüssiger rollen. Gleichzeitig werde vermieden, dass anreisende Wintersportler durch die Orte im Raum Bludenz und im Klostertal ausweichen.

Dort waren an Hochsaison-Samstagen fünfmal so viele Autos gezählt worden wie sonst. Die Sperrungen der Auf- und Abfahrten sowie einzelner Ortszufahrten erfolgen nur bei gutem Wintersportwetter, sie sollen auch auf Navis ersichtlich sein.