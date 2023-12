per Mail teilen

An Weihnachten hatte ein Sturm dem Wintersport einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für die kommenden Tage sind die Bedingungen in Vorarlberg und der Schweiz sehr gut.

Anders als am Weihnachtswochenende sind die Wintersportbedingungen in Vorarlberg und in der Ostschweiz für Silvester und Neujahr ideal. Die Skigebiete erwarten viele Gäste. In den tieferen Lagen des Allgäus dagegen ist der erste Schnee der Saison bereits wieder getaut.

Viele Gäste auf den Pisten noch bis Dreikönig erwartet

Im Skigebiet Silvretta-Montafon zum Beispiel liegt so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr, alle Pisten sind offen und die Bedingungen für Skifahrerinnen und Skifahrer optimal. Über den Jahreswechsel und bis Dreikönig erwarten die Bergbahnen dort sehr viele Gäste, sagte ein Sprecher des Skigebiets.

Es habe seit Weihnachten zwar nicht mehr geschneit, aber der bisher gefallene Schnee und die tiefen Temperaturen garantierten gute Pisten, hieß es weiter. Aktuell liegen gut 1,60 Meter Schnee am Berg.

"Perfekter Schnee" auch am St. Anton und im Oberallgäu

Ähnlich sieht es auch in St. Anton am Arlberg aus. Der Schnee sei perfekt, hieß es von den Vorarlberger Bergbahnen. Im Skigebiet Schetteregg im Bregenzerwald sind ebenfalls fast alle Lifte geöffnet. Auch im Toggenburg in der Ostschweiz sind die Bedingungen laut des aktuellen Schneebereichts gut.

Die Lawinengefahr ist derzeit laut Lawinenwarndienst mäßig. Trotzdem sollte man sehr vorsichtig sein und die Gefahr täglich überprüfen, warnen die Bergbahnen.

In Balderschwang im Oberallgäu sind laut Betreiber des Skigebiets fast alle Pisten und Lifte geöffnet, am Berg liegt gut ein Meter Schnee. Ähnlich sieht es auch in Oberstdorf aus: Dort sind die meisten Pisten offen, die Schneehöhe beträgt bis zu knapp drei Metern.

Im württembergischen Allgäu liegt dagegen derzeit kein Schnee mehr: Die Lifte rund um Wangen und Isny sind aktuell geschlossen.

Sturm an Weihnachten in den Skigebieten

An den Weihnachtstagen sorgte ein Sturm in den Skigebieten in Vorarlberg dafür, dass nur wenige Lifte laufen konnte. Der Sturm und Lawinengefahr machten den Wintersport zu gefährlich.