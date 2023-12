Sturm und Lawinengefahr: Skifahren in Vorarlberg stark eingeschränkt

In den Skigebieten in Vorarlberg laufen nur wenige Lifte. Der Sturm und Lawinengefahr machen den Wintersport zu gefährlich. In den nächsten Tagen könnte sich das Wetter entspannen.

In den Höhen in Vorarlberg liegt derzeit zwar viel Schnee, wegen des Sturms ist Skifahren aber nur sehr eingeschränkt möglich. Ab der Waldgrenze ist zudem die Lawinengefahr mit Stufe vier groß.

Am Arlberg blieben am Freitag fast alle Lifte und Bahnen zu. Bereits in der Nacht hatte es stark gestürmt. Es liege zwar viel Schnee und es soll in den Höhen weiter schneien, aber wann die Lifte am Arlberg wieder öffnen könne man nicht voraussagen, heißt es vom Bergbahnbetreiber. Die Wettersituation werde stündlich beobachtet und man entscheide je nach Lage.

Wetterlage soll sich nach Weihnachten bessern

Viel Schnee liegt für die Jahreszeit auch im Skigebiet Silvretta Montafon. Das sei der beste Winterstart seit 14 Jahren, so der Betreiber. Wegen des Sturms blieben aber auch dort am Freitag viele Lifte zu. Man hoffe, spätestens am Montag wieder komplett öffnen zu können.

In vielen kleineren Skigebieten im Bregenzerwald war der Betrieb wegen des Sturms am Freitag ebenfalls stark eingeschränkt. Am Schetteregg lagen am Freitag 50 Zentimeter Schnee am Berg. Letztes Jahr gab es um diese Zeit keinen Schnee.