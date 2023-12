Skisaison startet in Vorarlberg, im Allgäu und in der Ostschweiz früher

Einige Skigebiete im Allgäu, Vorarlberg und in der Ostschweiz starten bereits an diesem Wochenende in die Saison - und damit früher als geplant. Manche aber nur im Wochenendbetrieb.

Wintersportfans vom Bodensee und aus Oberschwaben können sich freuen: In den benachbarten Skigebieten öffnen wieder die Skilifte. Allerdings haben einige Gebiete nur am Wochenende geöffnet.

In Vorarlberg öffnen die Skilifte

Schnee und kalte Temperaturen - so gut waren die Wintersportbedingungen Anfang Dezember in der Region schon länger nicht mehr. Ganz ohne Kunstschnee kommt das Skigebiet Bödele im Bregenzerwald aus, dort laufen die Lifte seit diesen Freitag. Gleiches gilt für das Skigebiet Diedamskopf, und auch am Arlberg startet die Saison.

In der Ostschweiz geht der Wochenendskibetrieb ebenfalls los, zum Beispiel im Toggenburg und am Pizol. Gute Schneebedingungen gibt es aber auch im Allgäu: in Balderschwang kann man am Wochenende Skifahren, Winterwandern oder Langlaufen, in Isny sind erste Loipen bereits seit Mitte der Woche gespurt.