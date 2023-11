Ski- und Snowboardfahrer können in Vorarlberg ab dem Wochenende in die neue Saison starten. Im Skigebiet Silvretta Montafon laufen die ersten Lifte.

Das Skigebiet Silvretta Montafon ist das erste Gebiet in Vorarlberg, in dem die Wintersaison beginnt. Vorerst sind aber nur einzelne Bahnen in Betrieb und auch nur am Wochenende. Im Tal liegen aktuell 15 Zentimeter Schnee, auf einer Höhe von über 2.000 Metern sind es rund 70 Zentimeter. Anfang Dezember sollen im Skigebiet Silvretta Montafon dann alle Anlagen laufen. Dann wird der Auftakt der Skisaison laut Ankündigung auch mit Live-Musik und Auftritten von DJs gefeiert.

Andere Skigebiete öffnen im Dezember

In anderen Gebieten müssen sich Wintersportler noch etwas gedulden: Im Gebiet Mellau-Damüls in Vorarlberg ist der Saisonstart für den 8. Dezember geplant, wenn es bis dahin genug schneie, heißt es von einer Sprecherin.

Die Vorfreude auf die neue Skisaison ist groß. Die ersten Lifte öffnen allmählich. SWR Friederike Fiehler (Symbolbild)

Auf ausreichend Schnee hofft man auch in Balderschwang im Allgäu. Dort soll die Saison am 16. Dezember eröffnet werden. In der Ostschweiz geht es am Pizol ab dem 9. Dezember mit einigen Bahnen los, ab dem 16. sollen dann alle Anlagen laufen.