Das Wetter in Baden-Württemberg wird wieder ungemütlicher. Der Regen kommt wieder und die Temperaturen sinken. Im Hochschwarzwald warnt der Wetterdienst vor Orkanböen.

Zum Wochenstart war es im Land grau und nass, Bäche und Flüsse traten über die Ufer. Dann hörte der Regen zwischenzeitlich auf. Jetzt kommt er wieder. In der Nacht auf Freitag wird in Baden-Württemberg viel Regen und auch Wind erwartet.

Für den südwestlichen Teil des Landes wurde eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen ausgegeben. Dadurch sei unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich, teilte der Deutsche Wertterdienst (DWD) mit. Es könnte auch Erdrutsche geben.

Orkanböen und Schneefall möglich

Vom Breisgau bis in die Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu drohen in der Nacht auf Freitag außerdem Sturmböen. Im Hochschwarzwald sind Orkanböen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. Am Freitag bleibt es bei vielen Wolken mit zeitweiligem Regen. Die Temperaturen erreichen 3 bis 9 Grad.

Rhein bei Maxau sinkt wieder

Die Hochwasserlage in Baden-Württemberg hat sich derweil entspannt. Nachdem am Rhein-Pegel Maxau am Mittwochnachmittag die kritische Marke von 7,50 Metern leicht überschritten worden war, sinkt der Wasserstand wieder. Die genannte Marke ist ein Signal für Schiffe, auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe nicht mehr weiterzufahren. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein rechnet damit, dass der Pegel am Freitag wieder unter die kritische Marke fällt. Dann könnte die Schifffahrt wieder aufgenommen werden.