Fackellauf für deutsch-französische Freundschaft in Sigmaringen

Am Donnerstag hat die Flamme der Freundschaft des Deutsch-Französischen Jugendwerkes in Sigmaringen Halt gemacht. Die Akteure wollen mit dem Fackellauf die Freundschaft beider Länder stärken.

Die deutsch-französische Flamme der Freundschaft hat auf ihrer Reise von Berlin nach Paris einen Stopp in Sigmaringen eingelegt. Das Deutsch-Französische Jugendwerks (DFJW) hat die Olympischen und Paralympischen Spiele in Frankreich sowie die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zum Anlass genommen, auf die Freundschaft der Länder hinzuweisen und sie mit dem symbolischen Fackellauf zu vertiefen.

Deutsch-französische Flamme in Sigmaringen

Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Frankreich und Deutschland liefen in Sigmaringen mit der symbolischen Fackel des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) an der Donau entlang und durch die Innenstadt. Mit dabei waren der französische Generalkonsul Gaël de Maisonneuve aus Stuttgart und viele Gäste aus Frankreich. Die französischen Teilnehmer waren aus Etréchy, der Partnerstadt von Ostrach im Kreis Sigmaringen, angereist.

Lauf durch Sigmaringen mit symbolischer Fackel

Auf dem von der Stadt Sigmaringen gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) und der Deutschen Sportjugend organisierten Lauf konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sein eigenes Tempo gehen. Zum Abschluss der anderthalb Kilometer langen Route trafen sich alle Teilnehmenden wieder auf dem Rathausplatz von Sigmaringen.

Die Routen der beiden Fackeln von Berlin nach Paris. Pressestelle Deutsch-Französiches Jugendwerk (DFJW)

Engagement für Völkerverständigung und Freundschaft

Die Aktion für Freundschaft und Verständigung des Deutsch-Französischen Jugendwerks hat Anfang April begonnen. Zwei symbolische Flammen wurden in Berlin auf verschiedenen Routen losgeschickt, um in möglichst vielen Orten in Deutschland und in Frankreich auf die Verbindung der beiden Länder aufmerksam zu machen. Beide Flammen sollen Anfang Juni in Paris eintreffen.