Die Laufstafette aus Wangen hat seit Pfingsten über 800 Kilometer zurückgelegt, um die französische Partnerstadt La Garenne-Colombes zu besuchen. Am Freitag soll sie ankommen.

Knapp 60 Läuferinnen und Läufer aus Wangen im Allgäu werden am Freitag in der Partnerstadt La Garenne-Colombes bei Paris erwartet. Sie waren an Pfingstsonntag bei einer sogenannten Laufstafette in Wangen gestartet, um die über 800 Kilometer zurückzulegen. Neun Läufer-Teams waren täglich zwischen 7 und 22 Uhr unterwegs. Pro Team waren immer zwei Läufer auf der Strecke, meist etwa zehn Kilometer weit, dann übernahmen andere Teammitglieder die Staffel.

Eine der Läuferinnen, Clara Rösch, hat im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer erzählt, wie sie den Staffellauf bisher erlebt hat:

Strecke führt auch über die Vogesen

Eine schweißtreibende Sache, heißt es vom Läuferteam. Denn sie mussten bei hohen Temperaturen insgesamt 6.300 Höhenmeter überwinden, etwa die Vogesen. Kleinere Verletzungen blieben nicht aus, Verspätungen auch nicht, teils musste über 22 Uhr hinaus gelaufen werden. Die größte Herausforderung sei gewesen, den Staffelstab immer rechtzeitig weiter zu reichen, erzählt Läuferin Clara Rösch.

"Das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst enorm. Vor allem während der Etappen oder abends beim Essen. Wir machen alle dasselbe durch."

Oberbürgermeister unterstützt im Orga-Team

Während des Laufs war viel Organisation gefragt, erzählt Wangens Oberbürgermeister Michael Lang (parteilos), der das Team dabei unterstütze. Aufgrund einer Verletzung konnte er nicht wie geplant selbst mitlaufen.

40 Jahre Städtepartnerschaft Wangen - La Garenne-Colombes

Am Freitagabend sollen die 57 Läufer in der Wangener Partnerstadt La Garenne-Colombes eintreffen. Sie werden dann mit Freude und mit Medaillen erwartet, erzählt Oberbürgermeister Lang. Zuvor laufen die Wangener in Kleingruppen durch Paris. Anlass für den Lauf ist das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen Wangen und La Garenne-Colombes.