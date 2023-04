Deutscher Skifahrer in Damüls tödlich verunglückt

Ein 68-jähriger Mann ist am Sonntag in einem Skigebiet in Damüls tödlich verunglückt. Er sei kopfüber in den Schnee gestürzt und steckengeblieben, so die Polizei.

In Damüls im Bregenzerwald (Vorarlberg) ist am Sonntag ein Skifahrer aus Thüringen bei starkem Schneefall im freien Gelände tödlich verunglückt. Laut Polizei war der 68-Jährige mit zwei weiteren Skifahrern unterwegs gewesen. Als er nicht zum vereinbarten Treffpunkt kam, sei eine Suchaktion gestartet worden. Kopfüber in durchfeuchtete Schneedecke gestürzt Mithilfe eines Lawinenverschüttetensuchgeräts sei der Vermisste am Fuße einer etwa zehn Meter hohen Geländekante im Schnee liegend ohne Lebenszeichen entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann kopfüber in die durchfeuchtete Schneedecke gestürzt und steckengeblieben. Reanimationsversuche blieben erfolglos.