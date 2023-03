Tausende Wasservögel überwintern wieder am Federsee

Der Federsee bei Bad Buchau (Kreis Biberach) hat sich von den Abwasserbelastungen früherer Jahrzehnte deutlich erholt. Bis zu 3.000 Wasservögel überwintern laut Naturschutzzentrum dort nun wieder.

Das Ökosystem am Federsee bei Bad Buchau hat sich nach Jahrzehnten wieder erholt. Zu dem Ergebnis kommt Vogelforscher Jost Einstein nach der Auswertung langjähriger Zählungen von Wasservögeln, die am Federsee überwintern. Wasservögel sind laut einer Mitteilung des Naturschutzzentrums Federsee ein wichtiger Indikator für die Gewässerqualität. Die Qualität hatte bis zum Bau einer Kläranlage im Jahr 1981 stark gelitten - der See war umgekippt, Algen wucherten, Fischen fehlte Nahrung. Die Folge: Wasservögel blieben aus.

Wasservögel finden mehr Nahrung

Seit 15 Jahren zeige der Fischbestand, dass sich die Wasserqualität spürbar verbessert habe, heißt es in der Mitteilung des Naturschutzzentrums. So fänden Wasservögel auch wieder mehr Nahrung. In den vergangenen Jahren hätten bis zu 3.000 teils seltene Wasservögel am Federsee überwintert.