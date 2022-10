Braunkehlchen fühlt sich am Federsee wohl

Es ist der Vogel des Jahres 2023: Das Braunkehlchen. Die bedeutendste Brutkolonie des stark gefährdeten Vogels in Baden-Württemberg befindet sich am Federsee.

Das Braunkehlchen ist der Vogel des Jahres 2023. Am Donnerstag gab der Naturschutzbund NABU bekannt, dass der kleine Vogel mit 43,5 Prozent die meisten Stimmen der Publikumswahl erhielt, gefolgt von Feldsperling und Neuntöter. Das Braunkehlchen ist stark gefährdet, denn der Wiesenbrüter benötigt Lebensraum, der immer seltener wird. "Das Braunkehlchen leidet unter der intensiven Landwirtschaft, dem Verlust von Grünland-Lebensräumen durch Entwässerung, Aufforstung, Bebauung und Störung", sagt Kerstin Wernicke vom NABU Naturschutzzentrum Federsee. Dort, bei Bad Buchau (Kreis Biberach), gibt es laut Wernicke die bedeutendste Brutkolonie in Baden-Württemberg.

Gezielte Förderung des Lebensraums

Dass es dem Braunkehlchen am Federsee gefällt ist keinesfalls Zufall. Dort findet der stark gefährdete Vogel die Lebensbedingungen die er braucht. "Es hat hier ein ganz gezieltes Habitatmanagement bekommen", sagt Kerstin Wernicke vom NABU. "Das Braunkehlchen braucht ein Mosaik aus frisch gemähten Feuchtwiesen und solchen, die im vergangenen Jahr nicht gemäht wurden. Wo es noch hohe Stauden und Dolden gibt. Die benutzt es nämlich als Futterwarten während der Brut- und Singwarten während der Balzzeit."

Hier fühlt es sich wohl, das Braunkehlchen. Aufgenommen im Naturschutzgebiet Federsee. Pressestelle NABU/Kathy Büscher

Am Bodensee nur noch Gast

Die letzte Zählung am Federsee ergab rund 115 Reviere. Das zeige, wie selten das Braunkehlchen selbst in der geschützten Region geworden sei, so Wernicke. Weiter südlich, am Bodensee, komme das Braunkehlchen nur noch als Gast beim Durchzug der Vögel vor, sagte Gerhard Kersting, der Leiter des Naturschutzzentrums Eriskircher Ried dem SWR. Den Winter verbringt das Braunkehlchen südlich der Sahara.