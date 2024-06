Der Wasserstand des Bodensees steigt weiter an. Bis Wochenbeginn erwartet die Hochwasservorhersagezentrale einen Pegel von mehr als fünf Metern. Uferwege und Rheinbrücken sind gesperrt.

Überflutete Uferpromenaden, für Ausflugsschiffe gesperrte Rheinbrücken: Der Bodenseepegel bei Konstanz kratzt an der 5-Meter-Marke, er lag am Sonntag bei 4,97 Meter. Tendenz steigend. Wegen des hohen Wasserstandes werden entlang des Bodenseeufers erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Schifffahrt zwischen Kreuzlingen und Gottlieben eingestellt

Der hohe Wasserstand am Bodensee und im Rhein führt zu weiteren Einschränkungen bei der Schifffahrt. Seit Sonntag können die Kurs- und Ausflugsschiffe der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein nicht mehr unter der Alten Rheinbrücke in Konstanz durchfahren. Wie die Schifffahrtsgesellschaft mitteilte, werden die Häfen in Kreuzlingen, Konstanz und Gottlieben bis auf Weiteres nicht mehr angefahren.

Die Konstanzer Rheinbrücke ist wegen des Hochwassers für die Schweizer Ausflugsschiffe nicht mehr passierbar. SWR Stefanie Baumann

Bereits seit einigen Tagen ist die Rheinbrücke im schweizerischen Diessenhofen gesperrt. Hier müssen Schiffsfahrgäste in beiden Richtungen von Schiff zu Schiff umsteigen.

Uferwege am Bodensee teilweise überflutet

Rund um den Bodensee sind mittlerweile auch einige Uferwege überflutet. So zum Beispiel in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) in der Parkanlage. Auch am Untersee wie im schweizerischen Gottlieben ist das Wasser über die Ufer getreten. In Radolfzell ist der Damm zur Halbinsel Höri seit Tagen wegen Überflutung gesperrt.

Seeuferweg in Konstanz vorsorglich gesperrt

In Konstanz hat die Feuerwehr am Sonntag veranlasst, dass der sogenannte Seeuferweg wegen Überflutungsgefahr vorsorglich gesperrt wird. Das teilte die Stadt mit. Es handelt sich um den Abschnitt zwischen Yachtclub und Bodensee-Therme.

Das letzte Mal deutlich über die Ufer trat der Bodensee in Konstanz 1999 beim großen Pfingsthochwasser. Damals lag der Bodenseepegel allerdings bei 5,60 Meter.

Vorsichtsmaßnahmen in Vorarlberg

Auch im österreichischen Vorarlberg bereiten sich die Einsatzkräfte auf einen weiter steigenden Bodenseepegel vor. Die Stadt Bregenz sowie die Gemeinden Hard und Fußach haben zum Teil mobile Schutzmaßnahmen gegen mögliche Überflutungen ergriffen. Das teilte die Landesregierung mit.

Regen und Schneeschmelze lassen Bodenseepegel weiter ansteigen

Experten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg rechnen mit einem Anstieg des Bodenseepegels im Laufe der nächsten Tage auf bis zu 5,20 Meter. Wie hoch dass Wasser steigt, hängt nicht nur davon ab, wie viel es in den kommenden Tagen noch regnet. In den Bergen liegt immer noch Schnee, auf dem Säntis sind es aktuell gut fünf Meter. Auch die noch zu erwartende Schneeschmelze wird den Bodensee weiter ansteigen lassen.