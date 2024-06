Die Waldrappe am Bodensee haben ihre ersten Jungen bekommen. Wie viele Küken es in diesem Jahr sind, ist noch unklar, weil die Vögel erstmals in einer natürlichen Felsnische brüten.

Nachwuchs bei den Waldrappe am Bodensee. Die ersten Küken sind inzwischen geschlüpft. Wie viele es dieses Jahr werden, lässt sich noch nicht sagen. Denn dieses Jahr haben die Vögel in einer natürlichen Felsnische bei Überlingen (Bodenseekreis) einen neuen Brutplatz. Deshalb haben die Vogelschützer vom Waldrappteam nicht mehr so einen guten Einblick in die Nester wie in den vergangenen Jahren, als die Vögel in einer künstlichen Holzbrutwand bei Überlingen-Hödingen gebrütet hatten.

Bis zu 14 junge Waldrappe könnten in der Felsnische noch schlüpfen

In mindestens zwei Nestern seien schon Küken geschlüpft, teilt Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam mit. In einem dritten Nest werde es in diesen Tagen so weit sein. Mit bis zu 14 Jungtieren rechnet das Waldrappteam in diesem Jahr. Das sei ein großer Erfolg. Denn es sind die ersten Küken, die in der natürlichen Felsnische direkt am Bodensee schlüpfen.

Vorher hatte das Waldrapp-Team die Felsnische den Vögeln zum Brüten besonders schmackhaft gemacht. Mit Plastik-Attrappen aus dem 3-D-Drucker sollten die Tiere angelockt werden. Außerdem sorgte das Waldrapp-Team gemeinsam mit der Bergwacht dafür, dass auch schon ausreichend Nistmaterialien bereit lagen.

Drohne störte Waldrappe beim Brüten

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Tiere sind direkt nach ihrem Flug aus dem Winterquartier in der Toskana in die Felsnische geflogen. Dort haben sie dann mit der Partnerwahl begonnen, Nester gebaut und schließlich gebrütet. Zuletzt gab es noch Sorge, ob es in diesem Jahr überhaupt mit Nachwuchs klappt, denn eine Drohne flog immer wieder zu den Nestern in der Felsnische hinauf und störte die Vögel beim Brüten.