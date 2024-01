Der VfB Friedrichshafen überlegt, eine große Multifunktionsarena für den Breiten- und Spitzensport zu bauen. Die bisherigen Planungen sollen nun mit der Stadt und weiteren Partnern besprochen werden.

Es fehlt an Platz - deshalb möchte der VfB Friedrichshafen gerne eine große Multifunktionsarena für den Breiten- und Spitzensport bauen. Auch die Turnerschaft Friedrichshafen ist an dem Projekt beteiligt. In den kommenden Wochen sollen Gespräche mit der Stadt und weiteren Partnern stattfinden. Der VfB Friedrichshafen ist der größte Verein in der Stadt und nach eigenen Angaben einer der größten in Baden-Württemberg. Er hat fast 3.500 Mitglieder und bietet 24 verschiedene Sportarten an.

Der VfB Friedrichshafen hat vor etwa einem dreiviertel Jahr begonnen, über den Bau einer eigenen Arena nachzudenken - aus mehreren Gründen, so Vereinspräsident Jochen Benz. Seit die ZF-Arena geschlossen und eine andere Sporthalle als Flüchtlingsunterkunft belegt sei, fehle es an Kapazitäten. Weitere Hallen seien zudem marode, darunter auch die eigene VfB Sporthalle. Für den Verein mit wachsenden Mitgliederzahlen keine gute Perspektive. Vor einem Jahr zogen die Volleyballer in einen umgebauten Haangar am Flughafen um.

Ein weiteres Problem: Die Profi-Volleyballer des VfB Friedrichshafen können in der Spacetech Arena am Flughafen Friedrichshafen keine internationalen Spiele austragen. Der ehemalige Hangar ist dafür nicht ausgelegt.

Wenn nicht gewollt ist, dass wir unser Sportangebot massiv reduzieren, ist eine eigene Multifunktionsarena alternativlos.

Arena könnte Platz für 3.000 Zuschauer bieten

Eine neue Mehrzweckarena auf dem eigenen Vereinsgelände könnte diese Probleme lösen. Die groben Planungen sehen laut dem VfB Friedrichshafen bislang eine Halle mit vier Feldern und Platz für rund 3.000 Zuschauer vor. Dazu sollen auch kleinere Räume, etwa für Gymnastikkurse oder ein Fitnessstudio, zur Verfügung stehen.

Halle in Friedrichshafen soll sich finanziell tragen

Ganz wichtig sei die Wirtschaftlichkeit der Halle, sagte Jochen Benz, der Präsident des VfB Friedrichshafen gegenüber dem SWR. Die Auslastung der Halle spielt deshalb eine wichtige Rolle. So soll die Arena auch von anderen Vereinen und für den Schulsport benutzt werden. Außerdem könnten auch Veranstaltungen abseits vom Sport in ihr stattfinden, wie etwa Betriebsversammlungen.

Ziel ist es, bis Ende des Jahres die Planung und Finanzierung für die Multfunktionsarena abzuschließen. Der Präsident hofft darauf, dass schon in etwa drei Jahren die Halle steht.