VfB Friedrichshafen hat mit Umzug in Hangar begonnen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben mit dem Umzug in ihre neue Arena in einem Hangar am Bodensee-Airport begonnen. Am 7. Januar soll das erste Spiel dort stattfinden.

Der Umzug der Volleyballer des Bundeserstligisten VfB Friedrichshafen in ihre neue Arena am Flughafen in Friedrichshafen ist in vollem Gange. Die neue Spielstätte entsteht im "Hangar R" der ehemaligen Fluggesellschaft Intersky. Man habe direkt nach dem jüngsten Spiel gegen den TSV Haching München begonnen, den Sportboden, die LED-Banden, die LED-Wand und andere Dinge aus der Messehalle B2 auszubauen und in den Hangar zu fahren, so der VfB.

Erstes Spiel im Hangar gegen Herrsching

Zuvor wurden im Hangar unter anderem ein neuer Boden, eine Heizung sowie Umkleiden und Duschcontainer installiert. Außerdem ist eine Tribüne für 1.000 Zuschauer aufgebaut worden. Laut VfB soll bereits am 7. Januar gegen die WWK Volleys Herrsching das erste Spiel im Hangar stattfinden.

Ihre eigentliche Spielstätte, die ZF-Arena, mussten die Volleyballer 2020 verlassen, weil diese einsturzgefährdet ist und deshalb geschlossen wurde. Die vergangenen beiden Spielzeiten hatte das Team in einer Messehalle und in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm gespielt. Dorthin muss der VfB Friedrichshafen für Champions League Spiele auch weiterhin ausweichen. Denn die Arena im Hangar in Friedrichshafen erfüllt die Anforderungen für die Champions League nicht. Sie müsste noch mehr Platz für Zuschauerinnen und Zuschauer haben.