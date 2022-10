VfB Friedrichshafen stellt neue Mannschaft vor

Zum Auftakt der Volleyball-Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen seine Mannschaft für die Saison 2022/23 vorgestellt. Acht Neuzugänge sind dabei. Ein Saisonziel gibt es schon.

Der VfB Friedrichshafen hatte am Wochenende zum Auftakt der Volleyball-Bundesliga spielfrei und nutzte das am Samstag für eine öffentliche Teamvorstellung. Rund 300 Fans des Deutschen Pokalsiegers und Vize-Meisters waren in die Turnhalle der Beruflichen Schule Friedrichshafen gekommen, auch um die acht Neuzugänge zu erleben. Noch bis Januar muss der VfB mit einer provisorischen Hallensituation zurechtkommen, weil sich der Umbau des Hangars R am Bodensee-Airport zur Spielstätte verzögert. Die Mannschaft müsse sich nun neu zusammenfinden, erklärte Thilo Späth-Westerholt, der Geschäftsführer der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH.

Volleyball in zwei Teams gegeneinander

Aufgrund der Hallensituation konnten die Verantwortlichen die Teamvorstellung erst kurzfristig planen. Gegner für ein Spiel seien auch nicht in Sicht gewesen. Darum wurde ein Spiel zwischen den ersten und zweiten Sechs der Mannschaft ins Leben gerufen, erzählte Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Cheftrainer Mark Lebedew zeigte sich laut einer Mitteilung des Vereins zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

VfB Friedrichshafen will Titelgewinn

Am kommenden Wochenende starten die Friedrichshafener Volleyballer mit ihrem ersten Ligaspiel gegen den aktuellen deutschen Meister, Berlin Recycling Volleys, in die neue Saison. Die Erwartungen an die kommende Saison sind groß. Favorit sei zwar Berlin, aber das Ziel am Ende sei der Titel, so Lebedew.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der VfB Friedrichshafen vor allem mehr Erfahrung ins Team geholt. Nationalspieler Tim Peter kam aus Herrsching dazu, Mateusz Biernat wurde für die Zuspiel-Position gewonnen. Ebenfalls neu im Team sind Andre Brown, Miguel Angel Martinez, Aleksandar Nedeljković, Michal Superlak, Žiga Štern und Simon Kohn. Als Co-Trainer kam Liam Sketcher dazu.