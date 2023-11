VfB Friedrichshafen scheidet aus DVV-Pokal aus

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben im Achtelfinale des DVV-Pokals gegen Dauerrivalen Berlin Recycling Volleys verloren. Die Enttäuschung ist groß.

Aus im Achtelfinale: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Samstagabend gegen die Berlin Recycling Volleys verloren und sind somit aus dem deutschen Volleyball-Pokal ausgeschieden. Das Spiel in der Spacetech Arena in Friedrichshafen endete 2:3. Die Enttäuschung in der Mannschaft sei groß, man wolle sich nun aber auf die Bundesliga konzentrieren, heißt es von VfB.

Ich glaube, dass die große Enttäuschung bei meiner Mannschaft zeigt, wie viel wir in dieses Spiel investiert haben. Das ist unsere Motivation für die kommenden Begegnungen.

Zweite Niederlage gegen Berlin innerhalb weniger Wochen

Es ist die zweite Niederlage gegen Berlin in dieser Saison. Vor gut zwei Wochen verlor der VfB Friedrichshafen im Vorbereitungsturnier "Bounce House Cup" das Finale gegen die Recycling Volleys.

Bis zum kommenden Mittwoch muss das Team das Aus im DVV-Pokal verdauen: Dann schlägt der VfB in der Bundesliga bei der SVG Lüneburg auf.