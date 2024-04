Auto prallt gegen Wohnmobil - ein Toter und vier Schwerverletzte

per Mail teilen

Vom Auto ist nicht viel übrig, das Wohnmobil an der Front extrem

beschädigt: Ein Frontalzusammenstoß im Landkreis Ravensburg endet für einen Menschen tödlich, andere Beteiligte kommen in Krankenhäuser.

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil auf einer Landstraße bei Hoßkirch (Landkreis Ravensburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen seien bei dem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Im Wohnmobil saß ein Ehepaar

Die L286 war bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Das Auto war laut Polizei aus Ostrach (Landkreis Sigmaringen) kommend aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wohnmobil eines Ehepaares zusammengestoßen. Durch den Aufprall sei ein Mitfahrer im Auto so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei.

Mehrere Verletzte im Krankenhaus

Vier der fünf Unfallopfer wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Die beiden weiteren Insassen des Autos wurden schwer verletzt, ebenso der 69 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und seine 66 Jahre alte Beifahrerin. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.