Das Archäologische Landesmuseum (ALM) in Konstanz lädt am Sonntag zu einem Tag der offenen Tür ein. Im Mittelpunkt steht die Sonderausstellung "Gladiatoren - Helden des Kolosseums".

In die Rolle von Gladiatoren schlüpfen, römische Gewänder überstreifen, eine Zeitreise mit Playmobil-Figuren machen: Das alles ist beim Tag der offenen Tür im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz am Sonntag möglich. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

In die Rolle von Gladiatoren schlüpfen

Im Mittelpunkt des Museumsfests am Sonntag steht laut ALM die Sonderausstellung "Gladiatoren - Helden des Kolosseums". Dabei können Besucherinnen und Besucher in die Rolle der Gladiatoren schlüpfen, die Helme der Kämpfer aufsetzen oder selbst ein Schwert in den Händen halten.

Römische Modenschau und Führungen

Wie die Athleten des Altertums gekämpft haben, zeigt die Gladiatorenschule "Amor Mortis" aus Köln, die am Tag der offenen Tür ihre Kampfkünste präsentiert. Außerdem gibt es eine römische Modenschau, bei der Kinder und Erwachsene auch mitmachen können. Der Archäologe und Ausstellungsmacher Felix Hillgruber führt zudem durch die Ausstellungsräume.

Neben der Gladiatoren-Ausstellung haben auch die Dauerausstellung und die zweite Sonderausstellung "Archäologie und Playmobil - Burggeschichten" geöffnet. Dabei erzählen Playmobil-Figuren Burggeschichten von der frühkeltischen Zeit bis ins Mittelalter. Die Ausstellung startet im sechsten Jahrhundert vor Christus und führt bis zum 15. Jahrhundert nach Christus.