Auf Schloss Achberg (Kreis Ravensburg) ist ab Samstag die Sonderausstellung "Wiener Wirklichkeiten" zu sehen. Die Werke von neun Künstlern verbindet die realistische Malweise.

Sie wollten nicht abstrakt malen, sondern die altmeisterliche Malweise erlernen. Das konnten die Künstler in der Meisterklasse Rudolf Hausners in der Wiener Akademie. Die Ausstellung auf Schloss Achberg präsentiert nun Werke Rudolf Hausners zusammen mit neun Malerinnen und Malern, die in seiner Meisterklasse eine realistische Stilrichtung entwickelt hatten. In der Ausstellung werden auch Werke des Künstlers Friedrich Hechelmann aus Isny im Allgäu und Matthias Holländer aus Allensbach präsentiert.

SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat sich die Ausstellung vorab angeschaut:

Rudolf Hausner war ein österreichischer Maler des 20. Jahrhunderts (1914 - 1995). Als Professor an der Wiener Kunstakademie begleitete er in den 1970er-Jahren Studenten, die gegenständlich und realistisch malen wollten. Die Stilrichtung lief ganz gegen den Trend der Zeit, der zur Abstraktion tendierte.

"Mir war die Abstraktion zu beliebig, es gibt dort keine richtigen Wertmaßstäbe, woran man sich halten kann."