Sternsinger am Bodensee sammeln Spenden für hilfsbedürftige Kinder

Die Sternsinger sind wieder unterwegs, auch am Bodensee und in Oberschwaben. Sie laufen für den guten Zweck von Tür zu Tür, singen ihr Sternsingerlied und sagen Gedichte auf.

Sie ziehen in diesen Tagen wieder von Haus zu Haus: Die Sternsinger. In vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben sind sie in diesen Tagen wieder unterwegs. Etwa in Laimnau, einem Ortsteil von Tettnang (Bodenseekreis), ziehen sie an diesem Wochenende los.

In den Gewändern der Heiligen Drei Könige bringen Kinder den Segen nachhause und sammeln Geld für Hilfsprojekte. Dieses Jahr unterstützt die Sternsingeraktion mit ihren Spenden Kinderrechte auf der ganzen Welt.

Beim Vorbereitungstreffen sprachen die Kinder und Jugendlichen über das Thema der Sternsingeraktion. SWR

Vorbereitungen in Laimnau

Bevor es los geht, haben sich Anfang Dezember rund 20 Kinder und Jugendliche im Gemeindehaus in Laimnau für das erste Treffen der Sternsinger versammelt. Mit Popcorn und Getränken schauten sich die Kinder einen Film zu der Sternsingeraktion 2025 an. Kurz danach stellten die drei ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter Fragen zum diesjährigen Thema Kinderrechte. Auch das Sternsingerlied und Gedichte werden mehrmals geübt. Karin Winkler, eine der Mitorganisatorinnen der Sternsingeraktion in Laimnau, freut sich über das Engagement der Kinder und Jugendlichen.

Mich freut es immer, die Kinder zu sehen, die sich da einen ganzen Tag Zeit nehmen und mit Freude in diese Rollen der Könige schlüpfen und von Haus zu Haus gehen.

Viele Kinder sind nicht das erste Mal als Sternsinger dabei und wissen schon genau, was sie erwartet. Andere haben über Freunde oder Geschwister von der Aktion gehört und machen dieses Jahr zum ersten Mal mit. Alle freuen sich mit ihrem Einsatz anderen Kindern auf der Welt helfen zu können, aber auch selbst vielleicht ein paar Süßigkeiten zu bekommen.

Auch in Kluftern, einem Ortsteil von Friedrichshafen, sammeln Sternsinger Spenden für den guten Zweck. SWR Martin Hattenberger

Kinder singen für Kinderrechte

Unter dem Motto "Erhebt eure Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte" setzt sich die Aktion Dreikönigssingen 2025 für benachteiligte Kinder und ihre Rechte ein . Dieses Jahr unterstützt die Sternsingeraktion mit Hilfe ihrer Partnerorganisationen unter anderem benachteiligte Kinder in der Region Turkana im Norden Kenias. Auch in Kolumbien und Peru werden die gesammelten Spenden in Projekte für Kinderrechte eingesetzt.

Am 13. Januar 2025 sind acht Sternsingergruppen, darunter auch die Sternsinger aus Tengen (Kreis Konstanz), zum Empfang des Ministerpräsidenten nach Stuttgart in die Villa Reitzenstein eingeladen.