Die Stadt Singen verbietet an den Ostertagen wieder Ansammlungen von getunten Fahrzeugen. Der sogenannte Car-Freitag gilt als beliebter Termin für Treffen der Tuning- und Autoposer-Szene.

Die Stadt Singen (Kreis Konstanz) hat erneut eine Allgemeinverfügung gegen Treffen der Poser- und Tuning-Szene erlassen: Von Donnerstag bis Ostermontag sind im Stadtgebiet Ansammlungen von mehr als fünf aufgemotzten Fahrzeugen verboten - das teilte die Stadt mit. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren, Verstöße werden streng geahndet.

Beim Posen fahren Auto- und Motorradfahrer mit dröhnendem Motor durch die Stadt oder lassen an der Ampel die Reifen quietschen. Beim Tuning werden die Leistung, Fahreigenschaften, Optik oder Akustik des Fahrzeugs geändert - und das manchmal auch ohne technische Zulassung.

Die Stadt Singen geht seit Jahren gegen die Lärmbelästigung durch Poser vor. Das Verbot gilt nicht das erste Mal in der Stadt. Vor allem der Karfreitag wurde in der Vergangenheit gerne von Autoposern und der Tuning-Szene für Treffen genutzt. Früher reisten Hunderte an, viele von ihnen aus der Schweiz. Sie sorgten für Ärger durch Lärm auf den Straßen und Müll auf den Parkplätzen. Während der Corona-Pandemie blieb es aber deutlich ruhiger in Singen.

150 Euro Zwangsgeld und Beschlagnahmung

Wer gegen das Verbot verstößt, muss nach Angaben der Stadt ein Zwangsgeld in Höhe von 150 Euro zahlen. Wird das Treffen dann nicht innerhalb von 20 Minuten beendet, werden die beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt - und erst ab Dienstag nach Ostern wieder herausgegeben. Allerdings nur, wenn sich herausstellt, dass eventuelle technische Veränderungen am Fahrzeug auch zugelassen sind.

Kontrollaktionen der Polizei

Auch die Polizei hat angekündigt, die Autoposer- und Tuningszene am Karfreitag besonders ins Visier zu nehmen. Laut Innenministerium werde es gezielte Kontrollaktionen geben - unter anderem im Kreis Konstanz, in Mannheim und in Stuttgart. Die Polizei achte dabei auf illegale Umbauten an den Autos, hieß es. Zudem stehen Lärmbelästigung durch hochdrehende Motoren sowie Raser im Fokus. "Illegales Tuning und Posing ist nicht nur gefährlich, es stört und verunsichert auch die Menschen, es ist in hohem Maße ärgerlich", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu.