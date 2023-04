In dieser Woche ist es ist wieder soweit: Aus dem Karfreitag wird der "Carfriday" und es treffen sich Autofans aus der Poser- und Tuner-Szene. Oft muss die Polizei eingreifen.

Vor allem am Nürburgring ist immer viel los, wenn sich Autobegeisterte gegenseitig ihre PS-starken Gefährte vorführen. Allerdings sind diese Treffen auch oft mit Ärger verbunden.

Immer wieder Lärmbelästigung und illegale Autorennen

Raser, illegale Tuner und Poser sorgen beispielsweise für Lärmbelästigung oder machen illegale Autorennen. Dass illegale Autorennen verboten sind, ist nichts Neues. Vielen ist jedoch oft nicht klar, welche Vergehen geahndet werden und was für ein Nachspiel das haben kann. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) weist in diesem Zusammenhang auf § 315 d des Strafgesetzbuches hin.

Auch Veranstalter illegaler Rennen machen sich strafbar

So kommt es zum Beispiel nicht auf die Länge der gefahrenen Strecke an. Teils verabreden sich die Teilnehmenden im Vorfeld des Treffens zum Rennen oder beschließen dort, spontan ein Rennen durchzuführen. Der oder die Veranstalter solcher illegalen Autorennen machen sich ebenso strafbar.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Patrick Pleul

Bei Personenschaden bis zu zehn Jahre Haft

Die Strafen treffen die Auto-Fans meist hart. Es können Punkte in Flensburg zusammen mit hohem Bußgeld fällig werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Fahrerlaubnis entzogen und sogar das Fahrzeug beschlagnahmt wird. Eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren wird verhängt, wenn es zu Personenschaden kommt.

Strafe auch bei fehlenden Unterlagen zum Fahrzeug-Umbau

Deshalb möchte sich die Polizei insbesondere an alle Mitglieder der Tuning-Szene wenden und daran appellieren, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Das richte sich grundsätzlich an alle Verkehrsteilnehmenden. Auch sollte man alle erforderlichen Unterlagen zu den Umbauten am Fahrzeug dabei haben. Auch solche kleineren Verstöße würden geahndet.

Die Polizei appelliert

Informieren Sie bei Kenntnis eines illegalen Autorennens unmittelbar die Polizei unter 110. Des Weiteren bittet die Polizei zur Aufklärung von illegalen Autorennen erstellte Videos an die Polizei zu übermitteln. Damit helfe man möglicherweise, Straftaten aufzuklären.

Tuning Ratgeber App - TUNE IT! SAFE!

In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei über Ostern verstärkt, um solche Verstöße konsequent zu ahnden. Sie weist zudem auf die APP der "TUNE IT! SAFE!-Kampagne" hin, ein Ratgeber für sicheres Tuning. Die Tuning Ratgeber App - TUNE IT! SAFE! findet man unter: tune-it-safe.de.