Schule als Stadt in Bodnegg: Projekt macht Demokratie erlebbar

Bildungszentrum verwandelt sich in Miniatur-Stadt

Das Bildungszentrum Bodnegg (Kreis Ravensburg) verwandelt sich in dieser Woche in eine kleine Stadt. Die rund 700 Schülerinnen und Schüler erleben so Demokratie hautnah.

Mit der groß angelegten Simulationsübung "Schule als Stadt" sollen die Schülerinnen und Schüler das Zusammenleben in der Gesellschaft trainieren. Die rund 700 Kinder und Jugendliche drücken bis zum Freitag nicht die Schulbank, sondern sind Handwerker, Imbissbudenbetreiber oder Eisverkäuferinnen. Es gibt einen Sicherheitsdienst, einen Bauhof, einen Stadtrat und eine Polizei. Bürgermeister ist Schüler Conrad Heindel. Gemeinsam mit dem Stadtrat ist er Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte seiner Bürgerinnen und Bürger. Demokratie wird für Schülerinnen und Schüler greifbar So sollen die Schülerinnen und Schülerinnen lernen, wie es sich anfühlt, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, sagt Martin Sachs, Lehrer am Bildungszentrum Bodnegg. Er hat das Projekt "Schule als Stadt" über Jahre hinweg vorbereitet. Ein Projekt, das möglicherweise Schule machen wird. Denn bis zum Freitag haben sich Vertreter von anderen Schulen in Bodnegg angekündigt, um sich über die Umsetzung zu informieren. Ebenso kommen Politikerinnen, Politiker und Eltern vorbei, um sich das Projekt "Schule als Stadt" anzusehen. Auch junge Polizistinnen und Polizisten sind auf dem Schulgelände unterwegs SWR