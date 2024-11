Großeinsatz in Überlingen: Schüler sprühen mit Tierabwehrspray

An einer Schule in Überlingen im Bodenseekreis hat es am Dienstagmorgen einen Großeinsatz von Rettungskräften gegeben. Schüler hatten dort eine Art Pfefferspray versprüht.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften vor dem Schulgebäude - das war das Bild am Dienstagmorgen vor einer Schule in Überlingen. Der Grund: Nach bisherigem Stand haben zwei Schüler ein Tierabwehrspray im Klassenzimmer versprüht. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR: aus reiner Unvernunft heraus. Doch, sie setzten das Reizspray immerhin nicht gezielt gegen andere Menschen ein. Kurz darauf klagten die ersten Schülerinnen und Schüler über Reizungen der Atemwege. Lüften verteilt Reizspray im Schulgebäude Durch das Lüften einiger Fenster wurde das Tierabwehrspray noch weiter im Schulhaus verbreitet. Dadurch führte das Spray zu einer größeren Zahl von Schülern mit Atemwegsbeschwerden. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Am Ende waren die Rettungsdienste mit zehn Fahrzeugen vor Ort und versorgten 20 Menschen. Vier wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Jugendlichen ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.